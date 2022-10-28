Как правильно стирать постельное белье и зачем завязывать пододеяльник узлом - читайте в материале УНИАН.

Многие хозяйки знают, что во время стирки постельного белья, особенно с другими вещами, все они в итоге оказываются внутри пододеяльника. В результате мы получаем огромный ком мокрых вещей, который приходится разбирать. УНИАН расскажет, как правильно складывать постельное белье в стиральную машину, чтобы избежать такой ситуации.

Ранее мы говорили о том, как стирать грязные подушки и как избавиться от желтых пятен на матрасе.

Почему все вещи в стиральной машине попадают в пододеяльник - причина

На самом деле, так происходит далеко не всегда - все зависит от конструкции СМА и режима стирки. Если цикл интенсивный, то внутри барабана образуются вихри, которые подхватывают легкие вещи и "притягивают" их к более тяжелым. Прорезь пододеяльника под воздействием волн открывается, туда попадают все остальные вещи, затем барабан прокручивается и части ткани закрываются.

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Важно также понимать, что не все пододеяльники подвержены влиянию вихрей - к примеру, модели из полиэстера или шелка слишком легкие, а вот лен или хлопок с удовольствием "проглотят" все, что есть в машинке.

Нужно ли выворачивать пододеяльник при стирке и поможет ли это

Факт того, что ваши вещи могут попасть внутрь пододеяльника, не очень печален - на качество стирки это почти не влияет. Однако, нюансы все-таки есть:

трудновыводимые пятна - если они есть, то такая стирка делу не поможет, и вам придется отдельно замачивать белье;

- если они есть, то такая стирка делу не поможет, и вам придется отдельно замачивать белье; аллергия - из белья, которое осталось в пододеяльнике, плохо вымываются частички порошка, что станет причиной аллергических реакций.

К тому же, если вы ставили машинку на режим отжима, то белье, оказавшееся внутри пододеяльника, СМА отожмет плохо - оно будет более мокрым. Произойдет это, потому что техника отжимает те вещи, которые "видит", а одежда внутри пододеяльника в эту категорию не попадает.

Как равномерно распределить белье в стиральной машине - советы

Для того, чтобы быстро решить проблему белья, которое сбивается в ком, хозяйки используют разные методы:

зашить пододеяльник - не весь, а прорезь, в которую попадают вещи, а после стирки и сушки зашить снова;

- не весь, а прорезь, в которую попадают вещи, а после стирки и сушки зашить снова; купить канцелярские резинки - сложить "гармошкой" сторону с прорезью и обмотать резинкой (вариант отличный, но опасный - резинка может застрять в сливе, а вам придется разбирать СМА и чистить ее);

- сложить "гармошкой" сторону с прорезью и обмотать резинкой (вариант отличный, но опасный - резинка может застрять в сливе, а вам придется разбирать СМА и чистить ее); пришить пуговицы или вставить молнии - закрыть прорезь таким способом удобно не только для стирки, но и для сна (одеяло не выскользнет из пододеяльника);

- закрыть прорезь таким способом удобно не только для стирки, но и для сна (одеяло не выскользнет из пододеяльника); приобрести мешок для стирки - из тонкой сетки, которая не мешает белью постираться, но препятствует попаданию других вещей.

Любой этих этих методов подойдет, если вам надоело вытаскивать постельное белье из пододеяльника каждый раз. Также вы можете использовать лайфхак горничных в отелях - соединить все концы пододеяльника и сформировать узел. Так вы сможете избежать проблемы скомканного белья и ответить сами себе на вопрос о том, зачем завязывать пододеяльник узлом.

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