Как почистить матрас от пятен в домашних условиях и сэкономить деньги - узнайте в материале УНИАН.

Даже если вы не едите в кровати, у вас нет домашних животных, а постельное белье регулярно стирается - матрас тоже нужно чистить хотя бы в целях профилактики. Если этого не делать, то он впитывает в себя неприятные запахи, а это отличная среда для размножения бактерий. УНИАН расскажет, какой самый лучший пятновыводитель для матраса из бабушкиного сундука.

Ранее мы говорили о том, как отстирать полотенца от въевшейся грязи.

Как почистить матрас содой - советы

Людей, которые сразу отстирывают пятна на матрасе, очень мало - играет роль недостаток времени или лень. Засохшее пятно сложно вывести, но, как известно, ничего невозможного нет. Первое из лучших средств от пятен - содовый порошок.

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Если вам нужно знать, как избавиться от желтых пятен на матрасе с помощью соды, записывайте инструкцию:

намочите губку или щетку и протрите ею пятно на матрасе;

насыпьте 2 ст.л соды на загрязнение;

оставьте матрас в покое, пока он полностью не высохнет.

В конце вам нужно лишь пропылесосить матрас от соды - вы увидите, что от пятна и запаха не осталось и следа. Остатки содового порошка, которые пылесос не забрал, можно стереть тряпкой или щеткой.

Как вывести пятна с матраса в домашних условиях уксусом

В качестве альтернативы агрессивной "химии" можно использовать уксус, соду и жидкое мыло. Технология простая:

возьмите бутылку, налейте внутрь примерно 1 ч.л жидкого мыла и 50-100 мл 9% уксуса;

наполните емкость теплой водой до половины;

всыпьте 1 ч.л соды и быстро закрутите пульверизатор.

Нанести полученное средство на пятно и потереть щеткой, пока загрязнение не исчезнет. В конце вытереть чистой губкой или тряпкой, а потом сделать то же самое, но уже насухо, и оставить матрас высыхать.

Как почистить матрас перекисью водорода - лайфхак

Перекись подойдет, если вам нужно отстирать матрас от пятен крови. Достаточно смочить ватный диск или кусочек ткани перекисью и протереть то место, где матрас был испачкан. В идеале вы увидите, как кровь начала пенится - это значит, что перекись вступила в реакцию с загрязнителем. Процедуру нужно повторить несколько раз, а затем протереть сухой салфеткой.

Если перекись в чистом виде не помогла, то сделайте раствор - смешайте соль, перекись и крахмал в пропорции 2:1:1 и нанесите на пятно. Оставьте до полного высыхания, а затем уберите остатки смеси сухой тряпкой. Повторять такие действия можно до тех пор, пока пятно не исчезнет совсем.

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