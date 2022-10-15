Как почистить подушку из перьев в домашних условиях и что делать с синтепоновой - узнайте в материале УНИАН.

Одеяла и подушки - предметы, которых вы касаетесь во время сна, а значит, они должны быть такими же чистыми, как и постельное белье. Вне зависимости от того, из чего сделана ваша подушка, чистить ее нужно регулярно. УНИАН расскажет, как стирать грязные подушки в домашних условиях.

Как отстирать желтые пятна на наволочке или подушке

Перед тем, как стирать подушку, убедитесь, что на ней нет застарелых пятен. Если все-таки таковые имеются, лучше удалить их, а уж потом приступать к стирке подушки. Сделать это можно несколькими способами:

0.5 стакана соды и 0.5 стакана уксуса смешать, вылить в отсек для порошка, запустить стирку;

1 стакан моющего для посуды, 1 стакан порошка и 1 стакан отбеливателя смешать, растворить в тазу с теплой водой, поместить туда подушку на 30 минут, затем постирать в машинке;

1 стакан перекиси и 0.5 стакана лимонного сока смешать, растворить в тазу с теплой водой, оставить там подушку на 1 час, потом постирать в машинке;

0.5 стакана соды и 10 капель эфирного масла чайного дерева смешать, нанести на пятна, оставить на 1 час, затем потереть щеткой и постирать подушку в машинке.

Для того, чтобы продлить срок службы подушки и избежать загрязнений, чистите ее минимум дважды в год или раз в год отдавайте в химчистку. Если вы не хотите этого делать, то раз в 3-4 года покупайте новые подушки.

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Как чистят перьевые подушки - подробная инструкция

Важно понимать, что перьевые подушки имеют свой срок службы - не дольше 6 лет. По истечение этого времени пух в подушках нужно менять, но это не значит, что все шесть лет можно игнорировать чистку. Если не стирать такие подушки, то перья сбиваются, а внутри наполнителя начинают размножаться вредные бактерии.

Причина этому - влага, которую выделяет человеческое тело во время сна, а перья - прекрасная среда для размножения микроорганизмов. К тому же, внутри них скапливается пыль, которая обязательно станет причиной аллергии.

Если вы хотите постирать подушку руками, следуйте инструкции:

наполнить таз или ванну теплой водой, добавить моющее средство;

распороть подушку и высыпать перья в мыльную воду;

оставить на несколько часов, чтобы вся грязь и пыль остались в воде;

слить грязную воду и прополоскать перья, повторив процедуру несколько раз;

выложить перья в мешки из марли или ситца, отжать, оставить сушиться, периодически встряхивая их.

Когда процесс будет окончен, а перья высохнут, их нужно переложить в новую подушку и зашить свободный край.

Если вам интересно, как постирать перьевую подушку не распарывая, то ответ прост - поместите подушку в машинку, включите деликатный режим и поставьте температуру 30-40°C. Если подушки очень грязные, то можно постирать их дважды. Отжимать также разрешено - так перья высохнут быстрее, а сама подушка станет намного легче.

Как почистить подушки из синтепона - проверенный метод

Постирать синтепоновую подушку оптимально в машинке - ручная стирка не сможет обеспечить тщательное избавление от грязи и пятен. Для того, чтобы очистить подушку из синтепона, просто положите ее в барабан машинки, добавьте гелевый порошок, поставьте деликатный режим с минимальным количеством оборотов. Отжимать синтепоновую подушку не нужно, иначе наполнитель внутри может собраться в ком. Лучше по окончании стирки достать ее из машинки и оставить сушиться на открытом пространстве с хорошей циркуляцией воздуха.

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