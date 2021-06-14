Ко Дню независимости Украины в Киеве будет восстановлена Театральная площадь возле Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Работы в качестве благотворительной помощи столице будут выполнены в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Со старта программы Президента "Большая стройка" значительное внимание компаний-подрядчиков уделяется проектам социальной ответственности", - пишет Кубраков.

Это уже не первая подобная акция помощи местным властям. Ранее уже была восстановлена дорога на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, а в прошлом году дорожники отремонтировали дорогу на территории НДСБ Охматдет.

Кроме этого, напоминает Кубраков, после прошлогоднего летнего наводнения дорожные компании Украины оказали существенную помощь в ремонте дорог в пострадавших областях. Одновременно были восстановлены также коммунальные объекты инфраструктуры.

"Конечно, это капля в море на фоне всех проблем и вызовов, которые есть в каждом городе и городке страны. Но такие инициативы важно поддерживать и популяризировать, потому что "Большая стройка" – это об общем деле, res publica", - отмечает министр инфраструктуры.

Напомним, недавно сообщалось, что до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть дорог государственного значения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко