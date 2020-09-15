В сквере установили современные скамьи, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки из ФЭМ, а также заменили старое освещение на современное.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал короткое видео.

«Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро «Оболонь». До этого площадь была захламлена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт «архитектурными сооружениями». Теперь водограй является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев светло-музыкальными композициями», - написал Кличко.

В сквере установили современные скамьи, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки из ФЭМ, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

«Местные жители довольны и уже идут сюда отдыхать с детьми, - отметил мэр Киева. - В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект. Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Вместе с киевлянами и для киевлян делаем наш город красивее и комфортнее!»- подчеркнул Виталий Кличко.

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Автор: УНИАН