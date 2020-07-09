Моторное бюро продолжает работу над переводом в электронный формат страхового полиса "Зеленая карта"

С 1 июля больше не обязательно, чтобы бланк сертификата "Зеленая карта" печатался зеленым цветом, также он может быть напечатан самостоятельно страхователем.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) продолжает работу над переводом в электронный формат полиса международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств «Зеленая карта», который необходим для поездок на автотранспорте за рубеж.

Читайте такжеНацкомфинуслуг утвердила новую визуальную форму электронного полиса "Зеленая карта"Как сообщили в пресс-службе МТСБУ, согласно решению Генеральной ассамблеи Совета Бюро «Зеленая карта», с 1 июля страны-члены Бюро начинают постепенно применять черно-белый формат бланка международного страхового сертификата «Зеленая карта» для возможности распечатки электронного полиса на обычных принтерах.

«Фактически, это первый шаг к полной диджитальной трансформации документооборота в электронную форму в рамках всей системы «Зеленая карта», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что рабочая группа МТСБУ сейчас рассматривает пути технической реализации такого перехода для украинского сегмента «Зеленая карта».

Кроме того, МТСБУ сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины и МВД Украины для обеспечения беспрепятственного въезда и передвижения по стране иностранных автовладельцев, которые будут иметь данные черно-белые страховые сертификаты.

Как сообщал УНИАН, количество заключенных договоров международного страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» в январе-марте 2020 года снизилось в связи с ограничением трансграничного автомобильного движения, вызванного пандемией коронавируса, на 2,3% - до 207,8 тыс. штук.

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