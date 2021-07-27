В целом ФСС профинансировал предоставление одноразовой помощи за свои средства для семей 146 работников.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 2 млн 694 тыс. 800 грн членам семей 12 сотрудников больниц, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.

Помощь в размере 227 тыс. грн выплачено для семей семейного врача из Запорожской области, медицинской сестры из Ивано-Франковской области, семейного врача из Николаевской области, семейного врача из Полтавской области, медицинской сестры из Харьковской области, врача медицины неотложных состояний из Херсонской области, водителя из Черновицкой области и врача ортопеда-травматолога из Черниговской области, говорится в сообщении на сайте ФСС.

Кроме этого, пособие в размере 219 тыс. 700 грн получили семьи врача-инфекциониста из Запорожской области, врача-лаборанта-иммунолога из Ивано-Франковской области, семейного врача из Николаевской области и медицинской сестры из Киева.

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"В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для 146 семей работников", - отмечается в сообщении.

В Фонде напомнили, что размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2197 грн до 2270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая