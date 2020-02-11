7th Sector: рецензия на игру о будущем в стиле киберпанк

Киберпанк - довольно популярное направление в компьютерных играх, которое с 90-х годов привлекает и разработчиков, и геймеров. Такие серии как Syndicate, System Shock, Deus Ex и Omikron можно смело назвать классическими представителями этого жанра. А одной из самых ожидаемых игр 2020 года несомненно является Cyberpunk 2077, разговоры о которой не утихают вот уже несколько лет.

К эстетике киберпанка решил обратиться и создатель инди-игры 7th Sector Сергей Носков. Разработчик, который трудится в одиночку, известен в первую очередь работой над “35MM” - постапокалиптической историей о двух путниках, отправившихся в долгую дорогу по опустевшим землям, оставленным людьми после глобальной эпидемии. В свое время игра получила достаточно хорошие оценки и неплохо продалась.

На этот раз Носков решил поработать в другом жанре. Его новая игра стала платформером, действие которого происходит в роботизированном будущем. Изначально 7th Sector должна была стать короткой аркадной игрой без глубокого сюжета и смысловой нагрузки, однако получив больше инвестиций, Носков смог трансформировать ее в полноценную историю с продуманным и целостным игровым миром, многоуровневые элементы которого не всегда очевидны. Для работы над проектом разработчик даже пригласил композитора, который создал несколько треков специально для 7th Sector. Первыми игру могли оценить пользователи ПК - в Steam она вышла в марте 2019 года. И только в этом месяце, 5 февраля 2020 года 7th Sector стала доступна для пользователей консолей Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4.

Трейлер 7th Sector

Сразу стоит отметить, что 7th Sector - довольно специфичная игра, которая понравится далеко не всем геймерам, но для тех, кто любит решать головоломки и разгадывать загадки, она может стать настоящей находкой.

С самого начала нам предстоит взять на себя роль призрачной фигуры в телевизоре, которая каким-то образом превращается в крошечную электрическую искру. Именно в таком виде необходимо будет перемещаться по проводам, приводя в действие различную технику, машины, открывать двери и продвигаться вперед. В итоге эта маленькая искра может захватить большую технику, вплоть до роботов, похожих на собак, которые достаточно сильны, чтобы противостоять врагам.

Главные составляющие игры - головоломки и задачки - очень разнообразны как по содержанию, так и по сложности. Некоторые из них заставляют вспоминать школьный курс алгебры, другие - применять логику или действовать по заданному шаблону. В некоторых случаях игрок ограничен временными рамками, что безусловно добавляет в процесс больше азарта и интереса. К сожалению, временами попадаются слишком топорные и непродуманные головоломки, которые можно разгадать только долгим методом проб и ошибок, что может значительно снизить темп игры и повлиять на общее впечатление.

Самой выдающейся частью 7th Sector, безусловно, является ее атмосфера. В игре, где совершенно нет диалогов, рассказ ведется с помощью окружения: рекламных щитов, компьютерных экранов, плакатов, граффити на стенах зданий, которые погружают игрока в киберпанковый мир. Визуально игра очень хороша, и может похвастаться художественными фонами, тонким освещением и вниманием к деталям. Прекрасно дополняют картину музыка и звуковые эффекты, которые меняются в зависимости от локации: здесь мы можем встретить и музыку радиостанций, и гул знакомой всем электронной техники. С каждым новым уровнем игрок получает все больше информации о мрачном городе будущего и его культуре.

Мир 7th Sector, как и должно быть в жанре киберпанк, жесткий, антиутопичный и безысходный. Местами повествование становится очень темным. К примеру, после десяти неудачных попыток решить одну из головоломок, нашему взору предстает мертвец, который лежит в ванне в окровавленной воде. Да и концовки, которых в игре несколько, совершенно не вселяют оптимизма.

Главный минус 7th Sector - это управление. Поначалу, когда нам нужно перемещать искру от одного провода к другому, все идет гладко - с перемещением слева направо и наоборот в игре все отлично. Проблемы и неудобства появляются, когда искра захватывает игрушечную машину или другую мелкую технику, потому что игроку не дается никаких инструкций по управлению предметами в трехмерном пространстве. Так что, здесь придется повозиться.

Кроме того, некоторые задачи в игре могут быть действительно сложными и непонятными, на них придется потратить большое количество времени, и не у каждого хватит терпения дойти до разгадки. А пользователей, которые не любят стелс-задания, несколько уровней в игре уж точно могут вывести из себя.

В целом, 7th Sector производит впечатление очень достойного платформера, хотя вряд ли игру такого жанра можно рекомендовать всем. Но если вы намерены потренировать интеллект, решая сложные задачи, при этом погружаясь в рассказ о мире тоскливого кибернетического будущего, то эта атмосферная история точно для вас.

Ирина Швецова