Порошенко одобрил присоединение Украины к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о присоединении Украины к конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров, которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

«Присоединение к конвенции будет способствовать упрощению условий торговли и увеличению использования экспортного потенциала Украины, усилит торговые связи и экономическую интеграцию с Евросоюзом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 ноября приняла закон о присоединении к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров.

Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС направила заявку на присоединение к конвенции в 2016 году.

Страны-участницы конвенции в рамках соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров на основе диагональной кумуляции: товары, получившие статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения.

Участниками конвенции являются 24 страны, среди которых страны ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Турция, Албания, Македония, Иордания, Черногория, Сербия, Фарерские острова, Марокко, Алжир, Тунис, Палестина, Босния и Герцеговина, Египет, Израиль, Молдова и Грузия. Украина имеет соглашения о свободной торговле с шестью договорными сторонами конвенции - ЕС, ЕАСТ, Черногория, Македония, Молдова и Грузия. Переговоры о создании ЗСТ ведутся и еще с двумя участниками конвенции - Израилем и Турцией.