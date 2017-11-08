Украина присоединилась к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС

Верховная Рада ратифицировала присоединение Украины к конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров, которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

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За принятие соответствующего Закона «О присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правил происхождения» проголосовали 231 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская сообщила, докладывая по законопроекту №0167, что присоединение к конвенции позволит отечественным производителям встроиться в европейские производственные цепи.

«Законопроект о ратификации разработан с целью присоединения Украины к этой конвенции. Это открывает новые возможности для экспорта. Страны-участницы конвенции о пан-евро-средиземноморских правилах могут использовать сырье и материалы, которые производятся на территории одной страны для производственного процесса на территории другой страны без потери правила происхождения. Как это выглядит на практике? При производстве товаров в Украине можно покупать сырье и материалы в странах-участницах конвенции, а готовую продукцию продавать в третьи страны. То же касается и украинских товаров, и сырья. Это конвенция даст возможность диверсифицировать наш экспорт и даст возможность участвовать украинским компаниям в региональных цепях добавленной стоимости», - подчеркнула она.

В свою очередь народный депутат Виктор Пинзеник отметил, что присоединение к конвенции расширит экспортные возможности украинских производителей.

«Этот закон позволяет использовать импортные продукты из других стран и добавлять в них небольшую часть стоимости в Украине, а потом продавать их как украинские. До присоединения к соглашению мы не можем этого делать. Это расширяет экспортные возможности украинского производителя», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре 2016 года направила заявку на присоединение к конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров.

Страны-участницы конвенции в рамках соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров на основе диагональной кумуляции: товары, получивших статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения.

Участниками конвенции являются 23 страны, среди которых страны ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Турция, Албания, Македония, Иордания, Черногория, Сербия, Фарерские острова, Марокко, Алжир, Тунис, Палестина, Босния и Герцеговина, Египет, Израиль, Молдова. В процессе присоединения к Конвенции находится Грузия.