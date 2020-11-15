Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что в Одессе в день выборов открыто агитируют в пользу одного из кандидатов.
Об этом сообщается на странице КИУ у Facebook.
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Так, сегодня по улицам города Одесса передвигаются автомобили с громкоговорителями, которые обращаются к одесситам с призывом прийти на избирательные участки.
Они озвучивают агитационный лозунг одного из кандидатов. Речь идет о кандидате в мэры от "Оппозиционной платформы - За життя" Николае Скорике.
Второй тур местных выборов в Украине
- Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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