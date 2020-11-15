Сегодня по улицам города передвигаются автомобили с громкоговорителями, из которых озвучивают агитационный лозунг одного из кандидатов.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что в Одессе в день выборов открыто агитируют в пользу одного из кандидатов.

Об этом сообщается на странице КИУ у Facebook.

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Так, сегодня по улицам города Одесса передвигаются автомобили с громкоговорителями, которые обращаются к одесситам с призывом прийти на избирательные участки.

Они озвучивают агитационный лозунг одного из кандидатов. Речь идет о кандидате в мэры от "Оппозиционной платформы - За життя" Николае Скорике.

Второй тур местных выборов в Украине

Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Антонина Доломанжи