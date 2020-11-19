Центральная избирательная комиссия уже получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов.

ЦИК обнародовала список партий, которые набирают более 5% в местных выборах в разрезе страны и получают парламентское перспективу.

Центральная избирательная комиссия уже получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов. В пятерку победителей по избранным головам громад вошли:

«Слуга народа» – 30,74% (225)

«За майбутнє» – 12,43% (92)

«Батькивщина» – 7,24% (53)

«ОПЗЖ» – 7,1% (52)

«НАШ КРАЙ» – 6,15% (45)

Похожая ситуация и с объявленными результатами выборов в 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от их общего количества. Больше всего голосов избирателей, преодолев 5% барьер, получили 6 политических сил.

«Слуга народа» – 17,59% (5809)

«Батькивщина» – более 12,39% депутатов (4093)

«ОПЗЖ» – 11,75% (3881)

«За майбутнє» – 11,42% (3773)

«Европейская солидарность» – почти 10,73% (3543)

«НАШ КРАЙ» – 5,13% (1694)

По мнению экспертов, именно эти партии имеют наилучшие перспективы для избрания в Верховную Раду Украины следующего созыва.

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Автор: УНИАН