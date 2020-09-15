Как отмечает автор законопроекта, таким образом кандидаты не должны будут подавать "излишние документы".

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах (№ 3995).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 325 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом справка о наличии или отсутствии судимости, выданная уполномоченным органом после начала избирательного процесса, исключается из перечня документов, при условии получения которых избирательная комиссия Автономной Республики Крым, областная, районная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия регистрирует кандидатов в депутаты, включенных в единый и территориальные избирательные списки организации партии.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отметил, представляя законопроект, один из его авторов, депутат от "Голоса" Роман Лозинский, кандидаты должны "платить деньги Авакову" за соответствующие справки.

"Каждый из этих сотен тысяч кандидатов и так в документах фиксирует то, является ли он судимым. И каждый понесет ответственность, если он подаст ложные сведения. А справка о несудимости во время избирательного процесса - это 200, 400, 800 гривен. Посредники в регионах, "прокладки", те, кто порешают вам вопрос. Это просто бизнес", - сказал депутат.

Так, отметил Лозинский, все кандидаты на местных выборах "будут в равных условиях ... относительно подтверждения несудимости, и указывать эти свои сведения только в автобиографии". По его словам, таким образом, кандидаты не должны будут подавать "дополнительные, излишние документы".

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Татьяна Поляковская