ЦИК утвердил форму, а также цвета бюллетеней для голосования на местных выборах в Украине в октябре этого года.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В частности, в этом году украинцы на местных выборах получат сразу несколько бюллетеней. При этом, изменилась их форма.
"Знаем, что необычно и по-новому. Вскоре ЦИК опубликует разъяснения", - пообещали в Центризбиркоме.
В ЦИК также добавили, что были утверждены шесть разных цветов избирательных бюллетеней, а именно:
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- голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
- светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;
- светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;
- светло-серого цвета - по выборам депутатов районного в городе совета;
- кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы.
Как пояснили в ЦИК, это сделано для различения типа выборов и более легкого подсчета голосов.
Местные выборы в Украине 2020: новости
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).
- Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
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- 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
- 15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.
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