Украинцы на местных выборах 2020 получат сразу несколько бюллетеней новой формы и разных цветов.

ЦИК утвердил форму, а также цвета бюллетеней для голосования на местных выборах в Украине в октябре этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В частности, в этом году украинцы на местных выборах получат сразу несколько бюллетеней. При этом, изменилась их форма.

"Знаем, что необычно и по-новому. Вскоре ЦИК опубликует разъяснения", - пообещали в Центризбиркоме.

В ЦИК также добавили, что были утверждены шесть разных цветов избирательных бюллетеней, а именно:

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голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета - по выборам депутатов районного в городе совета;

кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы.

Как пояснили в ЦИК, это сделано для различения типа выборов и более легкого подсчета голосов.

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.

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Автор: Александр Топчий