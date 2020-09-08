Образовательный сериал рекомендован всем, кто размышляет, баллотироваться ли на местных выборах.

Министерство цифровой трансформации запустило «образовательный сериал» «Кандидат», посвященный местным выборам в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"8 сентября 2020 гола Министерство цифровой трансформации совместно с Центром содействия реформам презентовало образовательный сериал на платформе Дія.Цифрова освіта - «Кандидат». Образовательный сериал рекомендован всем, кто размышляет, баллотироваться ли на местных выборах. Вы услышите обо всех основных этапах, которые придется пройти кандидату уже в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Образовательный сериал содержит 11 серий продолжительностью 3-5 минут.

Во время презентации образовательного сериала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что сериал дает исчерпывающий ответ на вопрос, что должен знать человек, который хочет стать депутатом и быть избранным на местных выборах.

Посмотреть образовательный сериал «Кандидат» можно по ссылке.

«Чтобы избирательное право для тех, кто намерен баллотироваться, не казалось чем-то сложным и запутанным, мы при поддержке партнеров подготовили образовательный сериал», - заявила Ионан.

Местные выборы в Украине: когда и как состоятся

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут «самыми политизированными» в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, и они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов.

До 24 сентября включительно запланирована подача документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы. Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

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Автор: Леся Лещенко