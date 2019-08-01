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В ЦИК рассказали, сколько было подано исков по поводу подведения итогов выборов

13:20, 01 августа 2019
Выборы 2019
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Основными требованиями в большинстве исков является пересчет голосов на некоторых избирательных участках / фото УНИАН

После дня голосования в суды было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах по поводу подведения итогов внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"После дня голосования, 21 июля, всего было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, которые касались вопросов протоколов о подведении итогов голосования", - отметила она.

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По словам главы ЦИК, из 74 исков в удовлетворении 42 было отказано, 5 - оставлено без рассмотрения, 14 - удовлетворены, 13 - в настоящее время находятся в производстве.

Слипачук отметила, что существует 6 проблемных округов, иски к ОИК которых могут повлиять на результаты голосования. Это ОИК округов №50 (подано 12 исков, из которых один сейчас находится в производстве), №119 (1 иск), №198 (2 иска), №210 (3 иска, из которых 1 - в производстве), №69 (1 иск), №105 (1 иск).

Основными требованиями в большинстве исков, по ее словам, является пересчет голосов на некоторых избирательных участках.

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Теги: #ЦИК#выборы в Раду