Ляшко вошел в четверку лидеров - соцопрос

Соцопросы «Батьківщини» свидетельствуют, что Ляшко обошел Гриценко и Бойко

В штабе Юлии Тимошенко уверены в том, что 2,5 млн человек отдадут лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко 4 место.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного партийцами ВО «Батьківщина» в феврале текущего года. Как сообщают в партии опрос проводился методом анкетирования во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

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В соответствии с результатами исследования, лидер Радикальной партии Олег Ляшко занимает 4 позицию. За него готовы проголосовать 7,65% из украинцев из числа определившихся с выбором избирателей. Пятерку лидеров замыкает Юрий Бойко с результатом 7,62%. Третью строчку рейтинга занимает Петр Порошенко (15,8%), вторая позиция за Владимиром Зеленским (20,96%), а лидером кампании является Юлия Тимошенко (31,68%).

Эксперты утверждают, что в ходе выборов рейтинги кандидатов могут кардинально измениться, так как у каждого есть так называемый «скрытый электоральный потенциал». Его представляют люди, которые симпатизируют тому или иному политику, однако пока не определились будут ли участвовать в выборах и за кого отдадут свой голос.

Очень мощным «скрытым электоральным потенциалом» в частности обладает Олег Ляшко. По мнению политолога Владимира Цыбулько, последовательно проводимая лидером «радикалов» антикоррупционная политика и реализуемая стратегия построения социально справедливого общества, безусловно отразятся на результатах голосования. По убеждению Цыбулько, радикальная партия и ее лидер Олег Ляшко очень сильно удивят своих политических оппонентов реальными результатами голосования.

Учитывая тотальные рейтинги недоверия действующему Президенту, и неоднозначное отношение электората к Юлии Тимошенко, эксперты допускают возможность выхода Олега Ляшко во второй тур.