ПЦУ обратилась к украинцам и рассказала, как выбирать президента

Там посоветовали украинцам не продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний от имени священного синода ПЦУ призвал украинцев 31 марта прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор.

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Об этом говорится в обращении Синода, опубликованном на официальном сайте ПЦУ. «31 марта состоятся очередные выборы президента Украины. На них путем голосования украинский народ должен избрать главу государства. Дорогие избиратели! Мы призываем вас использовать время, оставшееся до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор», - сказано в обращении.

В нем отмечается, что Украина уже более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии Российской Федерации. «Поэтому в условиях навязанной агрессором нашему народу войны во время голосования следует особенно учитывать, что президент является верховным главнокомандующим. Поэтому от нашего выбора зависит приближение победы над агрессором и достижение не капитуляции перед врагом, к которой, говоря о мире, фактически призывают часть политиков, а настоящего справедливого мира», - подчеркивает синод.

В ПЦУ заявляют о моральной составляющей выборов. «Обман или подкуп избирателей, им заведомо невыполнимые ими обещания, фальсификации итогов голосования является проявлением лжи, что является нарушением заповедей Божиих. Поэтому мы призываем кандидатов в президенты и всех участников избирательного процесса помнить об ответственности не только перед человеческим законом, но и перед Богом, который видит всё», - сказано в обращении.

«Не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания. Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями», - призывают церковники.

ПЦУ отмечает необходимость сохранения государственности, независимости и единства Украины. «Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способности справиться с поставленными перед главой государства задачами. От голоса каждого, от решения избирателей в день голосования действительно зависит, каким будет наше общее будущее. Осознанный, ответственный, честный выбор при голосовании 31 марта - наш вклад в достижение победы и мира для Украины, построения её лучшего будущего. Желаем всем мудрости от Господа и призываем на добрые дела Божье благословение», - подчеркивается в обращении.