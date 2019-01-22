Выборы 2019: куда обращаться в случае угроз и подкупа

Отмечается, что МВД, полиция не может бороться в одиночку с преступлениями против права на свободу выбора.

Никто из тех, кто задумал осуществить масштабный подкуп людей в ходе предвыборной президентской гонки не останется безнаказанным, а все такие попытки будут жестко пресекаться.

Об этом написал на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко, цитируя главу МВД Арсена Авакова.

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"Если Вам угрожают увольнением с работы, если Вы откажетесь агитировать за кандидата в Президенты, или обещали заплатить Вам за то, чтоб Вы проголосовали на выборах - это преступление! МВД, полиция не может бороться в одиночку с преступлениями против права на свободу выбора. Ей нужна массовая поддержка и позиция политиков и граждан, которые понимают, что у Украины нет будущего, если мы не остановим вакханалию подкупа и других нарушений на выборах.

2019 год должен стать тем рубежом, на котором будут остановлены кандидаты в Президенты ставящими перед собой цель побеждать путём угроз, давления или подкупа", - отметил политик.

"Поэтому, если Вы избиратель и Гражданин, член избирательной комиссии, наблюдатель, доверенное лицо кандидата в президенты и Вам стали известны факты угроз или подкупа - немедленно сообщите об этом на «горячую линию» рабочей группы МВД по борьбе с нарушениями на выборах.

Телефон: 044-254-97-56 (з 8-00 до 20-00, с 1 марта по 23 апреля – круглосуточно)

Адрес: redactor@police.gov.ua

В этой группе задействованы штатные работники министерства, работу которых координируют советники министра", - написал нардеп.