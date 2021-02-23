Это позволило ликвидировать ямочность на площади более 6 миллионов квадратных метров.

Украина в прошлом году направила 1,5 миллиарда гривень на проведение так называемого ямочного ремонта автомобильных дорог государственного значения.

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Об этом заявил начальник управления эксплуатации дорог - начальник управления эксплуатации и безопасности движения Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Олег Федоренко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы вынужденно должны направлять в конце зимы, в начале весны значительный финансовый ресурс, чтобы обеспечить проезд по тем автомобильным дорогам, где межремонтные сроки просрочены на три и более периода. В прошлом году мы на такие работы направили около 1,5 миллиарда, что позволило ликвидировать более 6 миллионов квадратных метров ямочности, но такие процессы не должны продолжаться далее", - сказал он.

По его словам, на дорогах, которые сейчас восстанавливаются, предполагается, что ямочный ремонт не будет проводиться в ближайшие десять и более лет.

Что этому предшествовало

Ранее сегодня глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что около 37% основной сети автодорог Украины по итогам реализации программы "Большая стройка" в 2020-2021 годах будет в нормативном состоянии.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году построит и отремонтирует 6500 километров дорог государственного и местного значения.

С марта прошлого года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: Дмитрий Шварц