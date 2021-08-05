Аналитик утверждает, что председатель Тернопольского облсовета прописывает тендеры по ремонту дорог под приближенную компанию.

В Тернополе компания, приближенная к председателю областного совета Михаилу Головко, собирается ремонтировать дорожное покрытие с нарушением технологии строительства.

Об этом пишет аналитик ОО "Топливная ассоциация Украины" Андрей Дорошенко в своем блоге на сайте Цензор.Нет.

По словам Дорошенко, предприятие, о котором идет речь - ООО "ДОРБУД CЕPBIC ГРУП".

"Интерес к этой фирме возник из-за методов выполнения ремонтов, которые используют дорстроевцы. В частности, речь идет о литоэмульсионной смеси. Мы обратили внимание на эту особенность, ведь таким методом пользуются единицы предприятий", - отметил он.

Компания зарегистрирована в Киеве по адресу массовой регистрации, среди учредителей предприятия - уроженец Тернополя Проник Орест Юрьевич, в биографии которого указано, что существенную часть своей карьеры он был помощником нардепов.

"Среди тех народных избранников, которым помогал Проник - действующий председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Возникает вопрос, не именно ли эта связь позволяет ООО "ДОРБУД CЕPBIC ГРУП" сейчас становиться участником торгов на ремонт дорог, заказчиком которых выступает, в частности, коммунальное предприятие Тернопольского областного совета "НАГЛЯДІНВЕСТБУД"? Ведь в отдельных условиях тендеров прописаны работы именно по использованию литоэмульсионной смеси, которую часто применяют дорстроевцы", - отмечается в материале.

Аналитик подчеркнул, что литоэмульсионная смесь - это слой сноса, который делают для того, чтобы защитить старое покрытие.

"То есть, литоэмульсионной смесью покрывают колейность, трещины или другие незначительные разрушения. Но ее не практикуют укладывать на новое покрытие. Чтобы гарантировать качество работы, в частности, прочность покрытия, отмечают специалисты, лучше использовать асфальтобетон, слоем минимум 6 см", - утверждает Дорошенко.

По его словам, в качестве одного из слоев покрытия дороги "ДОРБУД CЕPBIC ГРУП" использует ЛЭМС толщиной 1 см. А асфальтобетонное покрытие, которое идет слоем ниже, имеет 4 см.

"Это критически мало, говорят специалисты, ведь в таком случае есть большой риск разрушения отремонтированной дороги. То есть, тонкий слой асфальтобетона, покрытый тонким слоем ЛЭМС, вызывает существенные сомнения относительно долговечности, ведь такая конструкция не является надежной", - написал автор материала.

Несмотря на это, по его словам, КП Тернопольского областного совета "НАГЛЯДІНВЕСТБУД" прописывает в тендерных требованиях наличие опыта использования ЛЕМС. И именно в таких торгах участвует "ДОРБУД CЕPBIC ГРУП". В тендерах от других учреждений на ремонты дорог эта компания участия не принимает.

"Специалисты же отмечают нецелесообразность и непрактичности использования ЛЕМС в отдельных случаях и добавляют, что стоимость таких услуг не меньше, чем за использование практичных методов работы, которые являются более надежными", - говорится в тексте Дорошенко.

"Возможно, в таких действиях усматривается собственная выгода от продвижения лояльной компании? А это, в свою очередь, наверное, даст возможность председателю областного совета и его помощникам улучшить собственные условия? К примеру, недавно в Тернополе активно обсуждали информацию о том, что в областном совете строят кухню для Головко. Отмечалось, что в админздании перемуровывают стены и перемещают работников. Для реализации задуманного пригласили дизайнера, а на ремонт планируют потратить около 500 тысяч гривень", - резюмирует автор.

Автор: Иван Бойко