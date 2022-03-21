Эвакуационный рейс – бесплатный.

Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця"назначает дополнительный бесплатный эвакуационный поезд на запад страны сообщением "Днепр - Чоп".

Об этом компания сообщила в Telegram.

"Укрзализныця" назначает дополнительный эвакуационный поезд. 20:00 - №234/233 Днепр – Чоп", - говорится в сообщении.

Эвакуационный рейс – бесплатный.

Как сообщал УНИАН, в течение марта "Укрзализныця" эвакуировала 2,77 млн человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы Украины.

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