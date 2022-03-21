Назначен эвакуационный поезд из Днепра \ фото УНИАН
Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця"назначает дополнительный бесплатный эвакуационный поезд на запад страны сообщением "Днепр - Чоп".
Об этом компания сообщила в Telegram.
"Укрзализныця" назначает дополнительный эвакуационный поезд. 20:00 - №234/233 Днепр – Чоп", - говорится в сообщении.
Эвакуационный рейс – бесплатный.
Как сообщал УНИАН, в течение марта "Укрзализныця" эвакуировала 2,77 млн человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы Украины.