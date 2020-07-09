Евросоюз ужесточил правила работы дальнобойщиков

В Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

В Евросоюзе одобрили большую реформу, изменяющую условия работы дальнобойщиков и компаний, которые занимаются автомобильными перевозками.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Ожесточенные дебаты вокруг реформы продолжались три года, пока пакет законодательных актов окончательно утвердил Европарламент. Результаты голосования евродепутатов объявили в четверг, 9 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью нововведений в ЕС хотят улучшить условия работы водителей и положить конец практике, которая негативно влияет на конкуренцию на рынке автоперевозок.

Нововведения сделают более гибкой схеме работы и отдыха. Во время международных перевозок возможными будут два сокращенные еженедельные отдыхи подряд. Но при условии, что их будет не больше двух во время каждого четырехнедельного периода. Компенсированное время отдыха разбивать нельзя - его водителю должны компенсировать к концу третьей недели после сокращенного отдыха.

Сокращенный недельный отдых можно будет проводить в кабине грузовика. Зато отдых продолжительностью более 45 часов компаниям-перевозчикам придется организовывать только за пределами автомобиля. Оплачивать помещение для отдыха будет работодатель. В этих помещениях должны быть "адекватные" места для сна и санузлы. При организации ночевки придется учитывать и пол водителей.

Кроме того, транспортные компании должны будут организовать работу водителей так, чтобы те имели возможность проводить дома не менее одного еженедельного отдыха на каждые четыре недели работы. Дальнобойщики могут провести его и дома, но все равно должны вернуться на базу, к которой они приписаны.

Также, чтобы водители могли безопасно и комфортно отдыхать во время поездки, в ЕС хотят оборудовать сеть сертифицированных площадок для парковки. Пройти сертификацию смогут только те из них, на которых можно будет купить еду и напитки и, в частности, будут защищены от попадания посторонних лиц, иметь хорошее освещение и санузла с учетом пола водителей. Еврокомиссия будет публиковать список таких площадок на специальном сайте и обновлять его.

Изменятся и правила оплаты труда водителей - граждане ЕС, имея рабочее место в одной стране, имеют возможность работать в другой. Для этого действует специальная система командирования за границу. Она позволяет платить командированным работникам и предоставлять им социальную защиту по правилам их родной страны. Но при нескольких условиях: если такая работа за границей является временным, а ее условия соответствуют минимальным требованиям страны, где работу выполняют.

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По новым правилам, дальнобойщиков также засчитывать в командированных работников. Таким образом водителям, которые осуществляют перевозки в более богатых странах, нужно будет платить большую зарплату.

Новые правила также призваны противодействовать каботажу - положить конец практике, когда компании с более бедных стран организуют перевозку в более богатых государствах ЕС. В частности фирмам придется иметь полноценный офис с персоналом и флотом автомобилей в стране, где они оказывают услуги, а также платить в этой стране налоги. Водители также должны быть приписаны к центру операций в стране предоставления услуг.

Чтобы контролировать новые правила, нововведения сделают обязательными "умные" тахографы, которые, в частности, регистрировать пересечения границ между странами ЕС. "Умными" эти устройства считаются тогда, когда на них стоят системы спутниковой навигации.

Автомобили, на которых "умные" тахографы еще не установлены, придется оборудовать ими до конца 2023 года. Дополнительный год выделили для переоборудования тех грузовиков, на которых стоят "умные" тахографы старого образца.

С июля 2026 года под действие новых правил попадут и водители автомобилей, максимальная разрешенная масса которых превышает 2,5 тонны.

Условия работы водителей с Украины на территории ЕС регулируются Европейским соглашением относительно работы экипажей транспортных средств, производящих международные автоперевозки (ЕСТР). Это соглашение продолжит действовать, но нововведения изменят условия работы и украинских дальнобойщиков.

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Командирование работает только внутри ЕС. Впрочем, новая директива говорит, что транспортные компании, зарегистрированные за пределами Евросоюза, не смогут получить более выгодные условия, чем компании из ЕС. Другими словами, украинские дальнобойщики тоже должны будут зарабатывать больше на территории ЕС. Поэтому в скором времени Евросоюз начнет переговоры с третьими странами по закреплению правил, эквивалентных принятым нововведением.

Подобная ситуация и с жесткими правилами для перевозчиков. Отмечается, что транспортные компании из третьих стран должны работать по правилам, эквивалентными нормам ЕС. Ради этого Брюссель планирует начать переговоры с государствами, которые являются участниками ЕСТР.

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