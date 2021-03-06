Поезда выедут из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты 8 марта.

"Укрзализныця" организовала три спецрейса поездов в Ивано-Франковскую и Черновицкую области, где действуют усиленные карантины, чтобы вывезти людей, которым необходимо срочно уехать из этих регионов.

Читайте такжеКиев с 8 марта переходит в "оранжевую" карантинную зону - МинздравКак сообщает пресс-служба "Укрзализныци", согласно утвержденному постановлением Кабмина №154 регламенту, 8 марта будут организованы три специальных рейса для безопасного вывоза более 2 тысяч пассажиров, которым критически важно выехать из карантинных зон.

По представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на такие рейсы:

043/044 Ивано-Франковск - Киев с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 8:48.

007/008 Черновцы-Киев с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 9:07.

149/150 Ворохта-Полтава с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.

Что этому предшествовало

Черновицкая и Ивано-Франковская области в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности.

Из-за усиленного карантина билеты на поезда в эти области и обратно не продают.

Кроме того, в "красной" зоне находится Житомирская область, где поезда также не останавливаются.

С 8 марта в Закарпатской области также устанавливается "красный" уровень эпидопасности.

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Автор: Павел Степанец