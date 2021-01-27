Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") задействовало 812 спецмашин и 995 работников для расчистки снега на дорогах.

Читайте такжеНа трассе Киев-Чоп ограничили движение грузовиковОб этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, уже вторые сутки непогода наблюдается в некоторых областях, в частности, в течение последней ночи от 2 до 10 см снега выпало в Одесской и Николаевской областях.

"Покрытие на дорогах государственного значения в Волынской, Ривненской, Одесской и Николаевской областях местами заснеженное, местами образовались переметы из-за порывистого ветра. В остальных областях покрытие дорог государственного значения сухое и мокрое. Средняя температура воздуха по стране от -2 до +2°С, на востоке и юго-востоке до +6°С", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на большинстве перевалочных участков дорог без осадков, лишь во Львовской области выпадает снег. Температура воздуха от -4 до -7°С. Состояние покрытия - местами мокрое.

Пресс-служба подчеркнула, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

Что этому предшествовало

По информации Укргидрометцентра, 27 и 28 января в большинстве южных, центральных и северных областей ожидается снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На юго-востоке страны - дожди, в западных областях - без существенных осадков.

Температура ночью и днем - от -3°С до +3°С, в восточных и юго-восточных областях +2-8°С.

Вчера, 26 января, при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начал круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения.

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Автор: Павел Степанец