Smart выпустит электрический кроссовер (фото)

Ожидается, что к середине 2020 года будут представлены новые поколения моделей ForTwo и ForFour, а в 2022 году появится электрический кроссовер Smart.

Компания Smart расширит модельную линейку за счет нового электрического кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя производства Mercedes-Benz Маркуса Шефера.

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Альянс с концерном Geely позволит увеличить объемы производства Smart, понизить издержки на разработку новых моделей, что даст возможность расширять присутствие марки на глобальном рынке, пояснил Шефер.

Ожидается, что к середине 2020 года будут представлены новые поколения моделей ForTwo и ForFour, а в 2022 году появится электрический кроссовер Smart, который станет первым автомобилем такого класса в истории бренда, передает kommersant.

Напомним, весной 2019 года концерн Daimler продал 50% марки Smart концерну Geely. Немецкий и китайский автопроизводители будут в равных долях владеть маркой. Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.