Китайская Geely купит половину Smart, чтобы поддержать Daimler - СМИ

Покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам немецкой компании.

Немецкий автомобильный концерн Daimler близок к соглашению о продаже 50% подразделения Smart китайской компании Geely.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

По словам одного из них, продажа доли будет подтверждено до начала автосалона в Шанхае, который состоится 16-25 апреля.

Geely в прошлом году стала мажоритарным акционером Daimler, и покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам немецкой компании. Smart продает всего 130 тысяч автомобилей в год, тогда как Mercedes-Benz, также входящий в группу Daimler – почти 2,25 миллиона.

Сближение Geely и Daimler продолжилось заключением соглашения о создании совместного предприятия, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга.

Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Кроме доли участия в Daimler, китайская группа уже частично или полностью контролирует такие компании, как шведская Volvo Cars, LEVC (производитель черных такси), британская Lotus и малайзийская Proton.

Напомним, ранее Geely приобрела разработчика "летающих автомобилей Terrafugia.