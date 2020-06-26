На многих улицах Киева образовались пробки: ситуация на дорогах и мостах (карта)

Больше всего транспорта скопилось перед мостами через Днепр в направлении центра города.

В Киеве в пятницу утром на многих магистралях образовались пробки из-за большого количества транспорта.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Из всех мостов через Днепр наиболее загружен Северный. В сторону правого берега пробка тянется по проспекту Шухевича практически до бульвара Перова, а в обратном направлении движение тормозят ремонтные работы на проспекте Бандеры. Перед мостом Метро остановился Броварской проспект - аж до станции метро "Лесная", а возле моста Патона пробка растянулась до Дарницкой площади. Движение по Дарницкому мосту также затруднено, тянучка наблюдается на одноименном шоссе перед ним. На Южном мосту также непростая ситуация - пробка растянулась по проспекту Бажана до станции метро "Позняки".

На правом берегу больших проблем с движением нет. Местами транспорт стоит на проспектах Победы (ближе к центру города), Лобановского, Палладина и Гузара, Набережном шоссе и некоторых других магистралях.

Как сообщал УНИАН, накануне в сети показали внушительную пробку из грузовиков на Северном мосту в Киеве.

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