Киев накануне длинных выходных традиционно "покраснел" от пробок

Проблемы с трафиком имеют место как в центре, так и на выездах из города.

В Киеве накануне длинных выходных наблюдаются значительные пробки в разных частях города.

Об этом свидетельствуют данные Google-maps.

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Проблемы с трафиком имеют место как в центре, так и на выездах из города. В частности, пробки есть в районе Бессарабки и площади Льва Толстого. Большой затор тянется по Крещатику с Европейской площади к зданию КГГА. Подобная ситуация улице Михайловская от Михайловской площади до Крещатика.

Также существенные пробки фиксируются на Набережном шоссе. Огромный затор на улице Лаврской от района Киево-Печерской Лавры вплоть до Владимирского спуска.

Также пробки – на проспекте Степана Бандеры в направлении Троещины и на Северном мосту в сторону Правого берега.

Заторы также наблюдаются на Брест-Литовском шоссе и Житомирской трассе на выезде из Святошинского района.

Огромные пробки на Броварском проспекте и проспекте Николая Бажана в направлении на выезд из города.

Отметим, украинцев ожидают длинные выходные, что связано с празднованием Дня Конституции.

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