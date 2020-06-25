День Конституции Украины: дата праздника и выходные в 2020 году

Совсем скоро в Украине будут отмечать годовщину со дня принятия Основного закона страны.

Совсем скоро украинцы будут отмечать один из важнейших государственных праздников - День Конституции. Самое время разобраться, как этот день повлияет на рабочий график в стране - будут ли дополнительные выходные, когда и сколько.

День Конституции Украины - дата праздника

Годовщину со дня принятия Основного закона страны в Украине отмечают ежегодно, начиная с 1996 года, 28 июня. Именно в этот день 24 года назад в Верховной Раде была принята Конституция независимой Украины. Праздник является официальным и празднуется на государственном уровне.

День Конституции - история праздника

Конституция Украины была принята аж на пятый год после обретения ею статуса независимой. До этого времени в использовании находилась Конституция бывшей УССР. 28 июня 1996 года депутаты парламента после 24-часового беспрерывного заседания проголосовали и ввели в действие Конституцию Украины. За ее принятие проголосовали 315 парламентариев.

День Конституции - выходные в 2020 году

В нынешнем году День Конституции выпадает на воскресенье. Соответственно, он переносится на следующий рабочий день. Таким образом в Украине в конце июня будет сразу три выходных дня подряд - 27, 28 и 29 число. На работу после праздников нужно выходить 30 июня.

Видео: День Конституции Украины в 2019 году

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