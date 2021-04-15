Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов в 2019-2021 годах.

Полиция проводит обыски в филиале акционерного общества «Укрзализныця».

Об этом сообщается на сайте предприятия.

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«В настоящее время следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

«Укрзализныця готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством», - заявили на предприятии.

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Автор: Инна Андалицкая