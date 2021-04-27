Сегодня был подписан Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области, сообщает Закарпатская ОГА. Аэропорт появится в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», а его конфигурация будет подобна аэропорту в Хорватии. Срок реализации проекта – три года.

«Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатья воздушно-транспортные услуги», - сообщает ОГА.

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Меморандум от имени четырех сторон подписали: глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, глава Закарпатского областного совета Алексей Петров, главы Государственного агентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины.

Закарпатский аэропорт уже включен в перечень целевой программы развития региональных аэропортов, рассчитанной на период до 2023 года. Эта программы является инициативой Владимира Зеленского и была поддержана правительством.

На проектирование аэропорта из бюджета уже выделено 30 млн гривен. Общая же стоимость реализации проекта составит 4 млрд гривен, из которых 3 млрд будут потрачены на строительство взлетно-посадочной полосы, и еще 1 млрд – на инфраструктуру.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе развития региональных аэропортов в Украине будет восстановлено и построено 16 аэропортов.

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Автор: Григорий Бондарь