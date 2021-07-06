Концепты Audi получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere / фото REUTERS

Немецкий автопроизводитель Audi представил три концептуальных направления, в которых будет развивать свои электромобили.

Об этом рассказали вице-президент Audi Хенрик Вендерс и шеф-дизайнер компании Марк Лихте, передает Обозреватель.

Концепты получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere. Они станут частью проекта Artemis, который направлен на развитие семейства электромобилей компании до 2024 года.

Так, Sky Sphere станет обтекаемым двухдверным спортивным купе. Его отличительными особенностями будут крупные колесные диски, длинный покатый капот и малая высота.

Sky Sphere станет обтекаемым двухдверным спорткупе / фото linkedin.com/in/benjamin-honal

Концепт Grand Sphere является прообразом будущей модели класса "Гран туризмо" в кузове спортседан.

Grand Sphere представлен в кузове спортседан / фото linkedin.com/in/benjamin-honal

Urban Sphere относится к растущему сегменту спортивных внедорожников. Он должен обладать всеми необходимыми технологиями для комфортного передвижения по различным дорожным покрытиям, поддержкой коммуникативных сервисов и широким функционалом.

Urban Sphere - спортивный внедорожник / фото linkedin.com/in/benjamin-honal

Подробности о новинках в Audi планируют рассказать этой осенью на автошоу IAA`2021 в Мюнхене.

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Автор: Александр Топчий