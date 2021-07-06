В рамках проекта Artemis планируется в ближайшие 12 месяцев представить три перспективных концепта Audi.

Немецкий автопроизводитель Audi представил три концептуальных направления, в которых будет развивать свои электромобили.

Об этом рассказали вице-президент Audi Хенрик Вендерс и шеф-дизайнер компании Марк Лихте, передает Обозреватель.

Концепты получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere. Они станут частью проекта Artemis, который направлен на развитие семейства электромобилей компании до 2024 года.

Так, Sky Sphere станет обтекаемым двухдверным спортивным купе. Его отличительными особенностями будут крупные колесные диски, длинный покатый капот и малая высота.

Концепт Grand Sphere является прообразом будущей модели класса "Гран туризмо" в кузове спортседан.

Urban Sphere относится к растущему сегменту спортивных внедорожников. Он должен обладать всеми необходимыми технологиями для комфортного передвижения по различным дорожным покрытиям, поддержкой коммуникативных сервисов и широким функционалом.

Подробности о новинках в Audi планируют рассказать этой осенью на автошоу IAA`2021 в Мюнхене.

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Автор: Александр Топчий