Суд арестовал имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах в «Укрзализныце»

В пресс-службе напомнили, что 4 октября следственный судья уже применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и наложил арест на имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах в «Укрзализныце».

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Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"Подозреваемый - народный депутат Украины VIII созыва. В частности, его подозревают в завладении имуществом «Укрзализнычпостач» и филиала «Укрзализныци» - «Центр обеспечения производства» в особо крупных размерах во время осуществления последних госзакупок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 4 октября следственный судья уже применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Кроме домашнего ареста, который заключается в запрете покидать жилье с 22:00 до 06:00, следственный судья соответствующим постановлением возложила на подозреваемого дополнительные обязанности.

В частности, он должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

Как сообщал УНИАН, 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам, задействованным в одной из коррупционных схем на ПАО «Укрзализныця», о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн, на которые по решению следственного судьи было наложен арест, и другим решением суда они подлежали конфискации в доход государства.