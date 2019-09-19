На Днепровской набережной столицы установили современную систему наружного освещения отечественного производства

Новое световое оборудование было разработано на основе мирового опыта специально для дорожных условий украинской столицы: старые ртутные и натриевые фонари были заменены на светодиодные системы.

В начале сентября жители столичного Левого берега получили качественное и энергоэффективное уличное освещение на одной из самых загруженных автомагистралей района – Днепровской набережной. Теперь над дорожным полотном от метро Осокорки до моста Патона сияют 403 современных LED светильника.

Новое световое оборудование было разработано на основе мирового опыта специально для дорожных условий украинской столицы: старые ртутные и натриевые фонари были заменены на светодиодные системы. У всех светильников есть свой id, поэтому теперь коммунальщики через специальную программу могут контролировать состояние каждого из них. Например, уменьшать или увеличивать уровень освещенности отдельных частей дороги в зависимости от автотрафика и погодных условий.

«LED-системы свет дают яркий, а энергии потребляют существенно меньше. Да и работать могут достаточно долго: при средней эксплуатации светильников 10,5-11 часов в сутки, срок их службы достигает 25 лет. Благодаря этим характеристикам светодиодная технология признана одной из самых эффективных для наружного освещения во всем мире. Мы также добавили свои ноу-хау для того, чтобы использовать все ее возможности и предложить украинской столицы наиболее эффективно комплексное решение», – подчеркнул Александр Лопатин, основатель компании-производителя Интелтек Украина (ITW Systems).

Среди уже реализованных муниципальных проектов компании – освещение для станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе, уличный свет для школ и детских садов. Современное оборудование работает также на паркинге Бориспольского аэропорта и в новом терминале Одесского аэропорта.

В общем, с момента своего создания, Интелтек Украина реализовала более 500 различных по сложности проектов для украинских и международных клиентов. Среди международных клиентов, работающих в Украине - компании Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Nestle, Danone, British American Tobacco, Kraft Foods и многие другие. В то же время компания успешно реализует проекты в Германии, Австрии, Словакии, Польше, Литве, Саудовской Аравии и Бахрейне.

О компании: Интелтек Украина (ITW Systems) - компания с иностранными инвестициями и производством в Украине, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексных решений в области энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. На рынке Украины компания работает с 2010 года, член Американской торговой палаты (ACC). Главный офис находится в США, представительства - еще в 6 странах мира.