«Укрзализныця» начала сдавать имущество в аренду

Кравцов подчеркнул, что компания ожидает получить сотни миллионов гривень от аренды имущества.

Акционерная компания «Укрзализныця» начала сдавать в аренду имущество компании через электронную систему Prozorro. Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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«Сегодня мое особое "наконец" – «Укрзализныця» начинает сдавать имущество в аренду. Более 3 лет не было ни одной такой операции. И это притом, что компания - один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине», - написал он.

По словам Кравцова, отныне каждый желающий может зайти на Prozorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество.

«Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, в помещениях на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения - по всей Украине, как в крупных городах, так и на маленьких станциях. Крупные лоты будут опубликованы отдельно», - отметил он.

При этом Кравцов подчеркнул, что благодаря электронной системе Prozorro операции по аренде будут проводиться прозрачно.

«Теперь никаких - «а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?». Только цивилизованная и прозрачная аренда», - написал он.

Также, Кравцов подчеркнул, что компания ожидает получить сотни миллионов гривен от аренды имущества.

Как сообщал УНИАН, в январе «Укрзализныця» провела первые аукционы по продаже услуг аренды вагонов при осуществлении перевозки грузов в системе открытых электронных торгов Prozorro.Продажи.