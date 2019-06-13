Lexus показал космическое авто для новых «Людей в черном» (фото)

В новой части фантастической франшизы появилось спорткупе Lexus RC F, способное превращаться в сверхбыстрый межгалактический корабль с квазарным двигателем.

Компания Lexus представила космический автомобиль-трансформер, созданный для новой части фантастической франшизы «Люди в черном» («Люди в чёрном: Интернэшнл»).

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Машина, имеющая «земную форму» в виде спорткупе RC F, может превращаться в межпланетный корабль QZ 618 Galactic Enforcer, пишет Autonews.

Звездолет приводится в движение силовой установкой с «квазарным источником энергии», который не позволит «потеряться в космосе и сможет доставить в любую часть вселенной за несколько секунд». Заявленное ускорение с места до 60 миль в час (96 км/ч) составило 0,0000000000001 наносекунды.

В кабине установлены специальные трансформирующиеся сиденья с 31-точечными ремнями безопасности. Таким образом, кресла можно настроить как под человека, так и для любого внеземного существа.

На Земле Lexus QZ 618 Galactic Enforcer превращается в обновленное спортивное купе RC F, премьера которого состоялась в начале 2019 г. на Детройтском автосалоне. Его оснастили доработанным пятилитровым атмосферным двигателем V8, отдача которого увеличилась до 478 л. с. и 535 Н·м крутящего момента — на 5 сил и 8 Н·м больше, чем у предшественника. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Купе способно ускоряться с места до первой «сотни» за 4,5 секунды.