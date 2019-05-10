На выходных в Киеве частично перекроют движение транспорта из-за марафона (перечень улиц)

Главной целью этого мероприятия является празднование дней Европы в Украине и приобщение жителей украинской столицы к активному образу жизни.

В воскресенье, 12 мая, в Киеве перекроют ряд улиц из-за IV Евро Киевский Марафон.

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Согласно сообщению Киевской горгосадминистрации, движение перекроют с 8:00 до 15:00.

"Марафон продлится по маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетную сторону) до пересечения с Полевым переулком - разворот (проспект Победы 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") (3 круга)", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, Kyiv Euro Marathon - это настоящий беговой праздник в столице при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств – членов ЕС. В 2019 году главной целью этого мероприятия является празднование дней Европы в Украине, демонстрация приверженности общим ценностям всех стран континента, приобщение киевлян к активному образу жизни.

12 мая на старте вблизи главной спортивной арены Украины НСК "Олимпийский" соберется более 3000 бегунов из разных стран мира. В этом году участников ждут обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 километров, 12 километров, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Еще одно новшество – соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 километров. На финишеров всех дистанций ждут памятные медали, дизайн которых тематически продолжает медали предыдущих лет.