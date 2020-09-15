Vodafone в августе расширил свою 4G сеть в 18 областях Украины. Еще более полумиллиона жителей получили доступ к LTE в диапазонах 1800 МГц та 900 МГц в августе. В частности, за последний месяц компания построила 4G покрытие в 660 населенных пунктах в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

На сегодняшний день Vodafone обеспечивает 4G покрытием 80% украинцев.

Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.

Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.

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Автор: УНИАН