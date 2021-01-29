Сериал состоит из 36 серий, первые шесть из которых уже размещены на платформе "Дія.Цифрова освіта".

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал "Предпринимательство для школьников", первый блок которого теперь доступен на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в Киеве.

"Программа этого сериала последовательно разбирает технологию создания своего дела. В частности, сериал рассказывает о том, как генерировать свои бизнес-идеи и проверять их конкурентоспособность на рынке, как сделать так, чтобы о вашем продукте узнали, и как найти первых клиентов", - сказала она.

Сериал состоит из 36 серий, первые шесть из которых уже размещены на платформе "Дія.Цифрова освіта" в рамках первого модуля "Идея".

Партнерами Минцифры в реализации этого проекта выступили мобильный оператор "Киевстар" и студия онлайн-образования EdEra.

Что этому предшествовало

В сентябре 2020 года замминистра Ионан сообщила, что Министерство цифровой трансформации планирует внедрить школьный учебный предмет о предпринимательстве, который будет ориентирован на учеников старших классов.

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Автор: Павел Степанец