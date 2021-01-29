Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал "Предпринимательство для школьников", первый блок которого теперь доступен на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта".
Читайте такжеВ Украине представили образовательный сериал "Перевод бизнеса в онлайн"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на пресс-конференции в Киеве.
"Программа этого сериала последовательно разбирает технологию создания своего дела. В частности, сериал рассказывает о том, как генерировать свои бизнес-идеи и проверять их конкурентоспособность на рынке, как сделать так, чтобы о вашем продукте узнали, и как найти первых клиентов", - сказала она.
Сериал состоит из 36 серий, первые шесть из которых уже размещены на платформе "Дія.Цифрова освіта" в рамках первого модуля "Идея".
Партнерами Минцифры в реализации этого проекта выступили мобильный оператор "Киевстар" и студия онлайн-образования EdEra.
Что этому предшествовало
- В сентябре 2020 года замминистра Ионан сообщила, что Министерство цифровой трансформации планирует внедрить школьный учебный предмет о предпринимательстве, который будет ориентирован на учеников старших классов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram