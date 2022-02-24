График работы изменился из-за введения военного положения 24 февраля.

Одно из главных предприятий почтовой связи "Укрпочта" прекращает работу 24 февраля из-за введения военного положения. "Новая почта" продолжает работать.

Об этом сообщает в Facebook "Укрпочта".

"В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения "Укрпочты" не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить", - говорится в сообщении.

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк написал в Facebook, что отделение компании продолжат работать "там, где это возможно и безопасно для людей".

"Обращаюсь ко всем предпринимателям - мы должны сохранять спокойствие, работать, экономику нельзя останавливать ни на миг! Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте", - добавил Поперешнюк.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.