Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила межрегиональную группу хакеров, распространявшую вредоносное программное обеспечение для похищения информации пользователей через приложения для Instagram.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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СБУ установила, что вирусы были «вмонтированы» в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов.
«Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе к логинам и паролям», - сказано в сообщении.
Согласно данным предварительного расследования, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.
Кроме этого, пресс-служба сообщила, что один из хакеров (житель Ивано-Франковской области) работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ.
«Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации», - уточнили в СБУ.
Отмечается, что заказ российская сторона оплачивала биткоинами.
Киберспециалисты СБУ также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот.
«Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте Olx, электронным кошелькам типа Qiwi и Yandex, видеохостингу Youtube», - сказано в сообщении.
Предотвращение вирусной атаки
В апреле киберспециалисты Службы безопасности предотвратили осуществление спецслужбами РФ мощной вирусной атаки на государственные органы Украины.
Также в апреле оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников спецслужбы.
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