Один из хакеров работал на российского заказчика.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила межрегиональную группу хакеров, распространявшую вредоносное программное обеспечение для похищения информации пользователей через приложения для Instagram.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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СБУ установила, что вирусы были «вмонтированы» в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов.

«Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе к логинам и паролям», - сказано в сообщении.

Согласно данным предварительного расследования, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

Кроме этого, пресс-служба сообщила, что один из хакеров (житель Ивано-Франковской области) работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ.

«Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации», - уточнили в СБУ.

Отмечается, что заказ российская сторона оплачивала биткоинами.

Киберспециалисты СБУ также установили, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот.

«Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте Olx, электронным кошелькам типа Qiwi и Yandex, видеохостингу Youtube», - сказано в сообщении.

Предотвращение вирусной атаки

В апреле киберспециалисты Службы безопасности предотвратили осуществление спецслужбами РФ мощной вирусной атаки на государственные органы Украины.

Также в апреле оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников спецслужбы.

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Автор: Павел Степанец