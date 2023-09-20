VEON начал подготовку к выходу из России еще в ноябре 2022 года.

Президент оператора электронных коммуникаций "Киевстар" Александр Комаров подтвердил планы материнской компании VEON полностью выйти с российского рынка не позднее середины октября 2023 г.

Как считает Александр Комаров, выход с российского рынка окажет положительное влияние на материнскую компанию. "Не смотря на то, что бизнес на российском рынке приносил группе компаний VEON почти половину ее годового дохода, акционеры и менеджмент приняли правильное решение, и мы в Киевстар его категорически поддерживаем",- сказал президент "Киевстара". В то же время он отметил, что VEON расширяет свои инвестиционные планы в Украине. Так, компания выделила 600 миллионов долларов для восстановления телеком инфраструктуры и развития в Украине современных телекоммуникационных технологий на протяжении трех лет.

Как рассказал Александр Комаров, VEON начал подготовку к выходу из России еще в ноябре 2022 года. Группе компаний с головным офисом в Нидерландах понадобилось длительное время для выполнения многочисленных юридических процедур и требований регуляторов ЕС, США и Великобритании, поскольку VEON есть в листинге фондовых бирж Nasdaq (США) и Euronext (ЕС) и имеет акционеров в США, странах Евросоюза и Великобритании.

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В частности, регуляторные органы США, Евросоюза и Великобритании предоставили свои разрешения на осуществление операций с акциями VEON и способствовали выходу группы из России. Эти разрешения включают общую лицензию и две специальные лицензии от управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое отвечает за выполнение режима санкций.

Несмотря на то, что 100% акций "Киевстара" принадлежит международной телекоммуникационной группе VEON со штаб-квартирой в Нидерландах, украинский телеком оператор является полностью автономным в своей деятельности. Практически все ключевые решения в компании принимает совет директоров, руководствуясь законодательством Украины. С начала полномасштабного вторжения России, "Киевстар" уже инвестировал в развитие телеком рынка страны 8,2 млрд грн, уплатил государству 15,2 млрд грн налогов, а также оказал поддержки государственным органам, военным, органам безопасности и правопорядка в размере более 1,4 млрд грн, в том числе оператор в течение полномасштабной войны предоставил абонентам бонусов и услуг без дополнительной оплаты на сумму 577 млн грн.

Справка о Киевстаре

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. "Киевстар" помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер "Киевстара" - международная группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). "Киевстар" более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.