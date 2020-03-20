Apple ограничила онлайн-продажи двумя iPhone на человека

Для пользователей ограничили количество смартфонов, которые можно добавить в корзину в интернет-магазинах Apple.

Компания Apple из-за распространения коронавируса ограничила продажи iPhone в онлайн-магазинах нескольких стран, включая США и Китай, до двух штук одной модели на человека.

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Как сообщает Reuters, в онлайн-магазине при добавлении iPhone в корзину во вкладке «количество» можно выбрать не более двух устройств. При этом ограничение не действует, например, для планшета iPad Air.

Агентство отмечает, что ограничения на закупку появились сразу после того, как производитель объявил о закрытии всех своих магазинов за пределами Китая, поскольку принятые в мире меры против коронавируса ограничили логистические возможности и поставки товаров, в результате чего возникли сбои в цепочке поставок.

Напомним, на прошлой неделе Apple объявила, что до 27 марта закроет все фирменные магазины за пределами материкового Китая. Такое решение глава компании Тим Кук объяснил борьбой с пандемией, назвав наиболее эффективным «увеличение социальной дистанции». Он сообщил, что Apple принимает дополнительные меры, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей.

В начале марта Кук разрешил работникам компании перейти на удаленный формат, если это позволяют задачи. Правило распространилось на офисы в регионах, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения: в городах Санта-Клара и Элк-Гров в Калифорнии, а также в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании.