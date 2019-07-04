Apple хочет отказаться от своей фирменной клавиатуры "бабочка" (видео)

Обновлённый MacBook Air получит совершенно новую клавиатуру.

Компания Apple, если верить аналитику Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), собирается отказаться от своей фирменной клавиатуры "бабочка" в новых ноутбуках MacBook.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Якобы у купертинского гиганта уже готов новый дизайн клавиатуры, основанный на ножничном механизме", - говорится в сообщении.

Источник информирует, что в конструкции, предположительно, используется стекловолокно для усиления клавиш. При этом новая клавиатура будет дешевле в производстве, чем "бабочка".

Напомним, клавиатура "бабочка" дебютировала в MacBook Pro 2015 года, став одной из отличительных черт всех ноутбуков Apple. Правда, несколько лет эти клавиатуры преследовали проблемы с надёжностью, которые Apple решила лишь недавно, добавив специальную силиконовую прокладку.

Пока неясно, связано ли намерение Apple снова изменить клавиатуру с надёжностью или же это просто плановое обновление, но поклонникам MacBook снова придётся привыкать к новым ощущениям от работы.

Аналитик считает, что новая клавиатура дебютирует на обновлённом ноутбуке MacBook Air уже в нынешнем году, а в MacBook Pro появится в следующем.