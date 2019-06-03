В Британии запустили первую сеть 5G

Сеть будет действовать лишь на части территории шести крупных городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер.

Британский мобильный оператор EE объявил о запуске первой в Великобритании коммерческой сети пятого поколения.

Читайте такжеВ Киеве протестировали 5G (фоторепортаж)

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Пока что 5G-сеть будет действовать лишь на части территории шести крупных городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер, до конца года она должна быть запущена еще в 10 городах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 5G также собирается запустить другой британский оператор Vodafone.

"Великобритания стала одной из первых стран Европы, начавшей использовать 5G-сети, до сих пор они были запущены только в Швейцарии и нескольких маленьких странах, включая Монако и Сан-Марино", - подчеркивает издание.

Одновременно 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.

Запуск 5G-сетей в Великобритании проходит на фоне продолжающихся обсуждений о том, можно ли использовать для этого телекоммуникационное оборудование китайских компаний, таких как Huawei.

EE и Vodafone решили отказаться от использования 5G-оборудования Huawei, хотя другие телекоммуникационные устройства, произведенные китайской компанией, они используют.