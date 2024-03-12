Новая модель бронирования должна быть создана таким образом, чтобы отвечать интересам государства и бизнеса, а значит – сохранять экономический баланс. Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

"Любая модель должна закрывать два главных вопроса: дать возможность бизнесу забронировать то количество людей, которое необходимо для осуществления хозяйственной деятельности, а соответственно – для обеспечения потребностей Сил обороны. И государства как раз за счет этой модели сможет обеспечить необходимое финансирование для того количества мобилизованных, которые запланированы. Поэтому здесь интересы совпадают", – пояснил эксперт.

Он напомнил: если раньше звучала цифра в 4-5 налогоплательщиков или работающих украинцев, которые должны обеспечивать одного военного, то сейчас премьер озвучил цифру уже 1 на 8 – то есть, необходимо восемь человек на содержание военного.

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"Соответственно, эта экономическая модель бронирования должна учитывать и этот момент. Собственно, все цифры показывают, что необходимо найти тот баланс, который позволит забронировать предприятиям необходимое количество работников, чтобы работать нормально, платить налоги и создавать возможности для развития. Поэтому здесь должна быть в хорошем смысле конкуренция моделей и подходов. А для бизнеса, разумеется, должен быть и количественный, и качественный критерий – чтобы не было спекуляций или манипуляций", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Кабмин разработал схему, которая предусматривает бронирование для украинцев, которые имеют зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь, заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что правительственная инициатива выглядит крайне неблагоприятно и, по сути, поддерживает идею "войны для бедных". Вместо этого, по убеждению военного, власть должна изменить подход к рекрутингу и подготовке бойцов