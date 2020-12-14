Чаще всего жилье покупали в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

За прошлый год украинцы приобрели в Польше 3,2 тысячи квартир. В основном покупали в крупных городах - Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Это на 40% больше всей недвижимости, которую купили иностранцы в 2019 году.

Таким образом наши граждане за прошлый год инвестировали больше всего средств в польскую недвижимость. Последний раз украинцы так активно скупали недвижимость в Польше еще в 2015 году. Чаще всего жилье покупали в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

Что этому предшествовало

В Киеве и Одессе существенно выросла стоимость арендованного жилья.

За период карантина аренда в столице увеличилась на 26%.

Сейчас диапазон цен достигает от 7 до почти 50 тысяч гривень.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

В общем, владельцы квартир начали чаще сдавать жилье во время карантина.

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Автор: УНИАН