Все собранные донаты с розыгрыша Tesla Model 3 будут направлены на закупку современного оборудования для больниц.

Украинский меценат Денис Парамонов отдает свой электрокар Tesla МоԁеІ 3 ради сбора средств на поддержку больниц. С помощью такого нестандартного шага он уже второй раз хочет показать, что каждый может внести вклад в развитие медучреждений.

По словам Дениса Парамонова, сегодня больницы Украины требуют больше внимания, ведь уже третий год подряд врачи работают сверхурочно и есть недостаток в современном медицинском оборудовании. В отличие от первого розыгрыша, когда меценат отдал на благотворительность Bentley, средства полученные с розыгрыша Tesla преимущественно пойдут на детские больницы.

"Мы уже помогли более 340 медучреждениям в 20 областях страны и в основном я тратил на это собственные средства, но чтобы масштабировать этот процесс нужно привлекать украинцев, - говорит Денис Парамонов, - Именно поэтому я отдаю собственный электрокар Tesla на благотворительность. Его получит в подарок один из участников акции "Tesla за донат". Вместе мы сможем сделать много добрых дел для украинских медицинских учреждений".

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Для того, чтобы принять участие в акции нужен всего один клик, сделав взнос минимум 500 гривен на специальный счет Фонда Дениса Парамонова. Но можно значительно повысить шансы на победу, задонатив 1000, 1500, 2000, 3000 гривен или даже больше. Главный приз акции - Tesla Model 3 - имеет космические характеристики: разгон до первой сотни всего за 4,4 секунды, а на одном заряде авто способно проехать 550 км. Кроме этого, комплектация электрокара имеет панорамную стеклянную крышу, автопарковку, а также автопилот с адаптивным контролем и подогрев всех сидений.

Все собранные донаты с розыгрыша Tesla Model 3 будут направлены на закупку современного оборудования для больниц Украины, которые в этом крайне нуждаются. Главное внимание будет уделено детским медицинским учреждениям, ведь сама акция по розыгрышу авто Дениса Парамонова приурочена ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Именно в этот день будет определен победитель.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова был основан в 2020 году харьковским предпринимателем Денисом Парамоновым с целью поддержки науки, культуры, спорта и сохранения национального наследия Украины. Более двух лет назад по требованию времени Фонд сориентировал свою деятельность на помощь медицинским учреждениям страны. Так уже предоставлено разнообразное медоборудование более 340 больницам из 20 областей Украины и в дальнейшем эта работа будет только наращиваться. Летом 2023 года меценат уже отдавал на благотворительность свое авто Bentley, тогда всего за две недели акция собрала 2,7 млн грн. Одним из приоритетов Фонда остается поддержка жителей деоккупированных территорий. На данный момент помощь уже оказана более 14 000 семьям. Также благодаря меценатским взносам основателя Фонда был открыт ряд секций и кружков для детей, весомую часть работы Фонд уделяет и популяризации украинской науки и культуры.