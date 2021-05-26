Иск подала общественная организация "Стоп шлам".

Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "МГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред.

Об этом го сообщила в Facebook.

"Взыскать с ООО "Николаевский глиноземный завод" на пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального вреда, который причинен 1279 ассоциированным членам ГО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 миллиарда грн", – говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "МГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 10510 грн.

Напомним, экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека, пишет РБК-Украина.

Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование были обнаружены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять такие элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

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Автор: Григорий Бондарь